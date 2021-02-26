РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В поселке Малаховка городского округа Люберцы весной 2021 года после ремонтных работ планируют открыть банный комплекс, его площадь составит 350 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Площадь банного комплекса на улице Шоссейной составляет порядка 350 квадратных метров. На южной стороне поселка это будет единственная общественная баня», - сказала начальник территориального управления «Красково-Малаховка» администрации муниципалитета Ольга Байкова.

Она пояснила, что ремонтно-восстановительные работы в бане начали проводить в апреле 2020 года. На сегодня здесь обустроены три бассейна, четыре комнаты отдыха, четыре комнаты для парения, душевые зоны мужского и женского отделений, комната охраны, помещение с электрической печью. Осталось закончить укладку плитки и установку натяжных потолков.

«Открытие комплекса запланировано на весну текущего года», - уточнила Байкова.

По ее словам, в обновленной бане будут действовать скидки для льготных категорий населения.