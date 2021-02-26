РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 7 067 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 502 новых случая заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 173 674 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 4 596 человек. 7 067 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 50)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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26 ФЕВРАЛЯ

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.