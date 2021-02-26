РИАМО - 26 фев. Первые 15 тонн королевского шампиньона собрали в грибном комплексе «ТД «Богородские овощи» в городе Электросталь, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Грибной комплекс «ТД «Богородские овощи» расширил ассортимент. Три недели назад была загружена первая камера выращивания 80 тоннами компоста с мицелием королевского шампиньона. И теперь грибоводы предприятия начали сбор нового продукта. Собрано первые 15 тонн шампиньона с коричневой шляпкой. Гриб выгодно отличается от белых необыкновенным вкусом, ароматом и питательностью», - сказал Воскресенский.

Пока предприятие выделило под выращивание коричневого шампиньона только одну из двадцати четырех камер. Это сделано для того, чтобы отладить процесс, потому что регламент выращивания королевских шампиньонов от белых несколько отличается.

«Специалисты подбирают для коричневого гриба идеальные условия, на каждом этапе роста настраивается оптимальный климат, чтобы получить ожидаемый объем и сортность гриба. Для молодого предприятия это первый опыт выращивания королевского шампиньона. Но некоторые из специалистов комплекса уже работали с ним на других грибных комбинатах», - отметил Воскресенский.

Все процессы производства по выращиванию шампиньонов - от высаживания до сбора гриба и его отправки потребителю — осуществляются в соответствии с требованиями качества и безопасности пищевой продукции на территории РФ.

«Коричневые шампиньоны от компании «Богородские овощи» уже появились на полках сетевых магазинов, а также представлены в фирменных магазинах «Агрокомплекс «Иванисово» в Электростали и Ногинске», - добавил Воскресенский.