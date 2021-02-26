РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи открыто 1 438 вакансий, работодателям срочно требуются инженеры, токари, слесари, комплектовщики, сообщается в Instagram-аккаунте управления соцзащиты Мытищ.

В Мытищинском центре занятости населения рассказали о вакансиях, открытых в городском округе. В базе вакансий Московской области на данный момент размещено более 52,2 тысячи активных вакансий с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в области.

«Из них 1438 открыто в городском округе Мытищи. Работодателям срочно требуются следующие работники: швеи, инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий, инженер сервисной службы, токарь, слесарь-сборщик, столяр, инженер-проектировщик, комплектовщик, кладовщик, электромонтер, диспетчер», - говорится в сообщении.

Все свободные вакансии Мытищ размещены на сайте центра занятости в разделе «Гражданам/Подбор работы». Ознакомиться со всеми вакансиями региона можно на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».