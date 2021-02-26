РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершили установку фонарей вдоль тротуара от улицы Революции к ЖК «Эстет», с наступлением тепла там установят ограждение и озеленят территорию, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Олег Паскарь вместе с помощником осмотрели недавно установленные фонари вдоль нового тротуара, ведущего от ЖК «Эстет» до жилой застройки на улице Революции в микрорайоне Климовск.

«Современное светодиодное освещение поможет с комфортом передвигаться по тротуару в темное время суток. С наступлением теплого времени года планируется установка ограждения и озеленение», - сказал Паскарь.

В 2020 году глава округа Николай Пестов поставил задачу завершить работы по строительству тротуара, прокладку завершили в сентябре. Остались благоустроительные работы.