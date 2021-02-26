РИАМО - 26 фев. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, напавшего на таксиста с ножом, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

«Поздно ночью в районе Большой Дорогомиловской улицы к сотрудникам Росгвардии обратился водитель такси. Мужчина рассказал правоохранителям, что несколько минут назад на него напал пассажир и порезал ему руки ножом», - говорится в сообщении.

Нападавший сразу же скрылся. Росгвардейцы оказали пострадавшему таксисту доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. После этого сотрудники ведомства установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.