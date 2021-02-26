РИАМО - 26 фев. С 1 марта еще 30 малых вокзалов Московской железной дороги перейдут на цифровую систему удаленного управления, таким образом, 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Наибольшее количество таких вокзалов расположены в Брянской (15), Тульской (11), Орловской (10) и Рязанской областях (8). В Смоленской и Калужской областях на удаленное управление перейдут по 5 вокзалов, в Московской и Курской – по одному», - говорится в сообщении.

Данная система позволяет управлять всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала — видеонаблюдением, дистанционной связью с пассажиром, громкоговорителями, входными группами, температурным режимом, освещением, пожарной и охранной автоматикой, информационным табло. Вся работа ведется из диспетчерского центра.

«В период движения поездов пассажиры смогут воспользоваться залом ожидания на малых вокзалах с системой удаленного управления, где созданы комфортные и безопасные условия для пребывания», - добавляется в сообщении.