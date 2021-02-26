РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В Люберцах завершилась благотворительная акция «Спорт каждый день», в рамках которой был собран и передан спортинвентарь для зимних видов спорта детям из 32 многодетных и малообеспеченных семей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Организаторами акции выступили сторонники партии «Единая Россия» совместно с некоммерческими объединениями и другими партнерами.

«В рамках акции «Спорт каждый день» депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Люберец Леонид Троицкий, Сергей Беляев, Дмитрий Коровкин, Вячеслав Калинин и Анатолий Уханов передали спортинвентарь для зимних видов спорта детям из многодетных и малообеспеченных семей», - говорится в сообщении.

При содействии руководителя Общественной палаты горокруга Петра Ульянова и председателя комиссии ОП по соцполитике, духовно-нравственному воспитанию, взаимодействию с НКО и благотворительности Елены Канчели спортинвентарь был передан детям из 32 многодетных семей.

По словам Троицкого, депутаты очень надеются, что весь подаренный спортинвентарь пригодится ребятам и поможет им в достижении спортивных успехов.

«Мои коллеги по депутатскому корпусу приняли решение продолжить сбор спортинвентаря для нуждающихся. Эта инициатива вызвала большой отклик и у народных избранников, и у жителей округа», - сказал Троицкий.

Акция «Спорт каждый день», приуроченная ко Дню зимних видов спорта в России, в городском округе Люберцы стартовала 8 февраля. В рамках акции был открыт сбор нового спортивного инвентаря для зимних видов спорта для передачи детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних.