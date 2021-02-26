РИАМО – 26 фев. На станции столичного метро «Печатники» случилась протечка на потолке, это произошло из-за таяния снега, пассажирам опасность не угрожает, сообщает «Интерфакс».

«Протечка возникла в вестибюле станции вблизи турникетов, с потолка поступает незначительное количество воды», - говорится в сообщении.

Сейчас место протечки огорожено, течь устраняют. Однако станция продолжает работать штатно. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

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