РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Глава подмосковного Красногорска подписала контракт на строительство школы на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в пятницу.

«Только что я подписала контракт на выполнение строительно-монтажных работ по достройке школы на 825 мест. Мы проделали огромную работу и сопровождаем этот проект на всех этапах: техническое обследование, проектно-изыскательские работы, корректировка проектно-сметной документации, государственная экспертиза», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что на следующей неделе подрядчик ООО «Строй Групп» выходит на площадку. Срок окончания строительства - декабрь 2021 года.

«Стройку будем мониторить в еженедельном режиме, замглавы по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов на связи с инициативной группой, пригласим на выезд», - заключила Хаймурзина.