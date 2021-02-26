РИАМО - 26 фев. Наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (50) и Красногорске (38), по всему региону за сутки выявили 502 случая заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

31 случай выявили в Раменском, 27 – в Люберцах, по 25 – в Дмитрове и Щелкове, 23 – в Подольске, 22 – в Мытищах, 19 – в Реутове, по 17 – в Королеве и Чехове, 13 – в Лобне, по 12 – в Орехово-Зуеве, Пушкине и Химках, по 11 – в Одинцове и Ступине.

Еще по девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Богородском округе, Коломне, Ленинском округе и Электростали, по восемь – в Серпухове и Солнечногорске, по семь – в Долгопрудном, Жуковском, Фрязине, по шесть – в Истре, Наро-Фоминске и Шатуре, пять – в Домодедове, по четыре – в Краснознаменске, по три – в Воскресенске, Дзержинском, Лосино-Петровском и Лыткарине, по два – в Дубне, Кашире, Клину, Озерах, Павловском Посаде, Пущине, Рузе и Талдоме.

По одному случаю коронавируса за сутки выявили в Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Котельниках, Луховицах, Можайске, Протвине, Сергиевом Посаде и Электрогорске.

Ни одного нового случая заражения Covid-19 не было зафиксировано во Власихе, Зарайске, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4596 человек. Выздоровели и выписались 173 674 человека.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.