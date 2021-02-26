РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. В Балашихе из-за резкого потепления и таяния снега возникли серьезные подтопления автодорог, в том числе в микрорайоне Новое Измайлово, жители микрорайона считают, что это произошло из-за несвоевременной уборки улиц от снега, сообщается в Instagram-аккаунте микрорайона Новое Измайлово.

Жители микрорайона разместили в соцсетях фото и видео, на которых видно, как из-за активного таяния снега были затоплены улицы в микрорайоне, в частности на Горенском бульваре, 5, улицах Демин луг, 6/5, Строителей, дом №3.

«Из-за некачественной и несвоевременной уборки территорий от снега и наледи наш микрорайон Новое Измайлово поплыл. Также свою роль играет отсутствие полноценной системы ливневой канализации», - говорится в сообщении.

Жители микрорайона в пятницу написали жалобу на портал «Добродел».

«Назначен исполнитель: администрация городского округа Балашиха. Срок решения: 11 марта», - говорится в ответе на портале.