РИАМО - 26 фев. Новая мультимедийная выставка «Океан юрского периода» открывается в «Москвариуме» на ВДНХ в столице, гостей фестиваля ждут квесты, мастер-классы, встречи с современными учеными и исследователями, анимационные программы, научная игротека с настольными играми и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Научно-развлекательный фестиваль пройдет с 1 по 8 марта на втором этаже центра океанографии и морской биологии на ВДНХ. Там организуют бесплатную интерактивную площадку с тематическими зонами, которые будут работать ежедневно с 11:00 до 18:00.

«Гости смогут посетить творческие мастер-классы по созданию поделок в виде динозавров, сделать аквагрим, сфотографироваться на фоне трехметровой челюсти мегалодона, сыграть в настольные игры «Эволюция», «Дино» и «Океаны» под руководством профессиональных игротехников, принять участие в лекциях и анимационных программах», - говорится в сообщении.

Ученые и исследователи обитателей океана проведут лекцию «Древние обитатели океана» для детей и взрослых. В ней расскажут о древнейших, сохранившихся в наши дни, видах рыб — мраморном протоптере, панцирной щуке, арапаймах, осетровых рыбах и мечехвостах. Лекции пройдут с 1 по 5 марта с 16:00 до 16:45 ежедневно, а также с 6 по 8 марта с 11:30 до 12:15 и с 17:00 до 17:45 ежедневно.

1, 6, 7 и 8 марта пройдет научное шоу на тему палеонтологии и археологии. В эти же дни будут проводить игровую анимационную программу «Загадки юрского периода». Для детей с 6 по 8 марта организуют диноквест. В нем придется спасаться от разъяренного паразауролофа, кормить детенышей раптора, спасать гнездо с будущим потомством тираннозавра, а также проводить настоящие раскопки и искать останки древних рептилий.

Также на фестивале откроется постоянная экспозиция «Океан юрского периода. С помощью мультимедийных технологий гостям покажут 12 видов доисторических гигантов. Среди них — крупнейшая на планете ящерица мозазавр, доисторический кашалот левиафан, гигантская акула мегалодон, «король ящеров» базилозавр, рептилии эласмозавр и плиозавр, морская корова, моллюски парапузосия и эндоцерас, ракоскорпион мегалограпт и хищные рыбы ксифактины и дунклеостеи.

3D-анимации древних обитателей океана транслируются на стену в натуральную величину — от 3 до 20 метров. Они реалистично и естественно проплывают мимо панорамных стен, реагируют на посетителей, взаимодействуют между собой и демонстрируют историю своего происхождения. Посетители интерактивно знакомятся с животными, узнают об их размерах, ареале и периоде обитания, поведении и других интересных особенностях.

«Экспозиция поделена на несколько тематических зон. Там можно найти панорамный тоннель с интерактивным полом, платформы для имитации извержения вулканов, интерактивную карту мира, понаблюдать за животными в их естественной среде обитания, совершить путешествие на батискафе к оранжерее кораллового рифа», - отмечается в материале.

Самостоятельно провести эксперименты с ДНК и вывести новые виды животных путем скрещивания аквариумных рыбок с доисторическими гигантами можно будет в интерактивной зоне «Лаборатория» с помощью шести тач-экранов и проекционной стены.

Команда из 50 специалистов — режиссеров, композиторов, звуко-, свето- и видеоинженеров, дизайнеров, художников и ученых-палеонтологов — более года работала над созданием экспозиции. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на втором этаже «Москвариума». У нее есть свой официальный сайт. Купить билеты можно на сайте «Москвариума».

На ВДНХ в профилактических целях необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в помещениях. На страницах «Москвариума» в социальных сетях и на его YouTube-канале 3 и 5 марта пройдут онлайн-трансляции фестиваля.

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ живут свыше 12 тысяч морских и пресноводных обитателей — акулы, нерпы, скаты, черепахи, кайманы, выдры, осьминог и сотни видов рыб. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, а аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды.