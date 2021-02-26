РИАМО - 26 фев. Еще 485 человек с коронавирусом выздоровели в Подмосковье, за все время выздоровели 173 674 человека, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. <...> Выздоровели и выписались 173 674 человека», - говорится в сообщении.

За сутки в регионе также умерло 28 человек, за все время скончались 4596 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам Covid-19 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Обратиться также можно по единому номеру «122».

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26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.