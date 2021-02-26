РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В детской школе искусств №3 городского округа Люберцы в рамках национального проекта за последние два года утеплили стены, установили новые окна, отремонтировали туалетные комнаты, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В плановом режиме в городском округе Люберцы продолжаются работы по ремонту и переоснащению детских школ искусств.

«В рамках национального проекта президента РФ Владимира Путина «Культура» и при поддержке правительства Московской области в детской школе искусств №3 были заменены системы освещения, межкомнатные перегородки, оконные блоки и батареи, отремонтированы туалетные комнаты, заменено напольное покрытие, произведены работы по наружному утеплению стен торцевых помещений», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что школа ведет свою историю с 1970 года, сейчас в ней обучаются порядка 410 юных люберчан.

«Желаю ребятам успехов и вдохновения в новых, отремонтированных, комфортных классах», - добавил Ружицкий.