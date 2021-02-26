РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 14 783 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

«502 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 14783 (плюс 38)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 596 человек. Выздоровели и выписались 173 674 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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26 ФЕВРАЛЯ

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