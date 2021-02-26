РИАМО - 26 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в Московской области выявили 212 786 случаев заражения Covid-19.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проходит бесплатно и исключительно добровольно.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, а также тематический сайт.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.