РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Еще 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Домодедове за сутки, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 6240 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 502 случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 596 человек. Выздоровели и выписались 173 674 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово 6240 (плюс 5)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.