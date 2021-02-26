В преддверии 8 марта многие мужчины ломают голову над подарком своим избранницам. Получить букет и поужинать в ресторане будут рады многие, но восторга это не вызовет. Как удивить девушку в Международный женский день, читайте в гиде РИАМО.

Пригласить на театральное шоу с ужином

Чтобы порадовать театралку, пригласите ее на променад с ужином. Спектакль «Зеркало Карлоса Сантоса» поставлен по пьесе Максима Курочкина в уникальном формате, где зритель погружается в представление, продвигаясь вместе с актерами по 12 комнатам. Гостей ждут три последовательных сюрреалистичных действа, в которых каждый увидит что-то свое. Каждый спектакль играют всего для 12 зрителей, в финале их ждет совместный ужин с вином. Билеты или подарочный сертификат можно купить на сайте организаторов.

Где: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1

Стоимость: 6 000 рублей с человека

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Полюбоваться цветами в Аптекарском огороде

Вместо банального букета можно отвести девушку полюбоваться цветами в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Здесь с 20 февраля по 14 марта проходит крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов «Репетиция весны». На два месяца раньше природного срока расцветут около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, а также ландыши, сирень, подснежники, сакура и прочие растения. На выставке оформлены эффектные цветочные фотозоны, где точно получится сделать удачные снимки. Также можно заказать часовую парную фотоссесию. Сад работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Где: Москва, проспект Мира, 26/1

Стоимость: 300 рублей

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Послушать концерт в темноте

Почувствовать настоящую близость и испытать уникальный опыт восприятия искусства предлагают организаторы концертов в абсолютной темноте, которой не существует в природе. Сочетание живой музыки и иммерсивного спектакля понравится даже самой искушенной даме. В темноте растворяется все лишнее, что могло бы вас отвлечь, и остаются только музыка и воображение. 8 марта выступит коллектив Salvatore band. Квартет саксофонов и вокалисты исполнят мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке. Билеты на сайте проекта.

Где: Москва, ул. Тверская, 14

Стоимость: 2000 рублей

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Расслабиться вместе в СПА

Ни для кого не секрет, что представительницы прекрасного пола любят разнообразные бьюти-процедуры. Так почему бы не отправиться в расслабляющее спа-путешествие вместе? В программы для пар обычно входят массаж, прогрев в хаммаме или сауне, различные спа-процедуры и чайная церемония. Подобные услуги предлагают, например, салон «7 красок» (от 11 400 рублей), спа-салон «Лакшми» (от 8 299 рублей),

Thailand Smart Massage&Spa (от 11 900 рублей) и другие.

Где: спа-салоны Москвы

Стоимость: от 8299 рублей

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Нарисовать VR-картину

Создать совместный шедевр – отличная идея для праздника. Если традиционная живопись кажется чем-то банальным, то можно попробовать нарисовать картину с помощью VR-технологий. По взмаху руки перед художником прямо в пространстве возникают штрихи, которые можно обойти и увидеть парящими в воздухе. В арсенале множество анимированных и статичных кистей – с их помощью реально воплотить любую идею. Для VR-рисования не нужен опыт – достаточно прослушать инструктаж. Доступен как одиночный, так и совместный режим рисования, а получившуюся картину можно сохранить как фото, видео или электронную 3D-модель.

Где: Москва, Лужнецкая наб. д. 2/4, стр. 19, офис 233, VR Art Studio

Стоимость: от 1 400 рублей с человека

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Научиться танцевать танго

Если ваша половинка давно мечтала научиться танцевать, то можно отвести ее на парный мастер-класс по танго. Такое занятие не только подарит радость, но и поможет сблизиться и начать лучше понимать друг друга. Подобные мастер-классы организует компания «Ради любви» (стоимость индивидуального мастер-класс с преподавателем – от 5 990 рублей) и школа «Уроки танго» (от 3 100 рублей за часовое занятие). Дополнительно можно заказать фотоссесию, романтический ужин и живую музыку.

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Покататься верхом

Современной принцессе, мечтающей оказаться в романтическом сюжете, можно предложить покататься на лошадях. Прекрасные пейзажи и общение с животными станут отличным антуражем для празднования 8 марта. А если захватить с собой фотоаппарат или воспользоваться услугами фотографа в конном центре, то можно запечатлеть прогулку на память и получить оригинальные снимки. Покататься предлагают подмосковные клубы «Лошади Дзержинский» (от 1 500 рублей с человека, фотосессия – от 3 000 рублей), конный двор «Хутор» (романтическая прогулка на двоих – 4 000 рублей), конный двор усадьбы Марфино (от 1 500 рублей с человека) и другие.

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Полетать в аэротрубе

Если ваша избранница мечтает прыгнуть с парашютом, но пока не готова на столь решительный шаг, то стоит попробовать для начала испытать чувство свободного падения в аэротрубе. Специальные вентиляторы создадут мощный воздушный поток, который имитирует условия свободного падения, сравнимые с прыжком с парашютом с высоты 3 – 4 тысячи метров. Полетать можно, например, в «Ай-Флай» (3 600 рублей полета за 8 минут для двоих), спортивном парке Freezone (3 150 рублей за 4 минуты для двоих), аэродинамическом комплексе Vacuum (4 100 рублей за 6 минут для двоих, действуют скидки в честь 8 марта).

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Сходить на гончарный мастер-класс

Фанатке романтических мелодрам точно понравится провести совместный вечер за гончарным кругом – прямо как в фильме «Приведение». В атмосфере творчества и романтики вы научитесь азам гончарного дела и создадите совместное изделие на память. Проводят подобные мастер-классы студия Lemur (от 4 500 рублей), «Гончарная студия №1» (от 3 500 рублей), «Гончарная мастерская» https://annaceramica.ru/svidanie (8 000 рублей) и другие.

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Попрыгать на батутах

Спортивная девушка будет рада отметить праздник активно в батутном центре. Совместные прыжки подарят заряд бодрости и хорошего настроения и помогут ненадолго вернуться в детство. Новичкам будет легко освоить новый вид спорта с поддержкой профессионального инструктора. Попрыгать можно в батутных центрах «Do a Flip», «Небо», «Flip&Fly». Стоимость – от 1 000 рублей за занятие.