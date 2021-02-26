РИАМО - 26 фев. Около сотни участников собрала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», местом ее проведения стали школы №7 и №4. Акция призвана снять психологическое напряжение родителей накануне сдачи экзаменов их детьми. Испытать на себе все этапы единого государственного экзамена решились порядка 80 человек. Перед сдачей участникам акции пришлось сдать мобильные телефоны и пройти через рамки металлодетекторов», - говорится в сообщении.

Местом проведения «экзаменов для родителей» стали два пункта сдачи единого государственного экзамена в школах №7 и №4. Отмечается, что во Всероссийской акции также приняли участие российский актер театра и кино Амаду Мамадаков и депутат Совета депутатов Реутова Марина Кудинова.

«Мы прошли все этапы подготовки и проведения экзамена. Ничего страшного и сложного в этом нет. Педагогический состав школ готовится к проведению ЕГЭ довольно серьезно, профессионально и строго. Желаю будущим выпускникам сдать все экзамены на высокие баллы и показать при поступлении в учреждения высшего образования достойный результат», - сказала депутат Совета депутатов Реутова Марина Кудинова.

Следующий пробный экзамен, но только уже вместе с детьми, пройдет в устной и письменной форме 1 апреля 2021 года.

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