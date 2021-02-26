РИАМО – 26 фев. Нынешний уровень цен на подсолнечное масло может сохраниться до начала осени, планку определили соглашением о стабилизации цен, которое действует до 1 апреля, сообщает газета «Известия».

«Производители готовы поддерживать отпускную стоимость в районе ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за литр. <…>

Компаниям выгодно пойти на такой шаг, чтобы предотвратить введение экспортной пошлины», – говорится в сообщении.

Таким образом, уже в сентябре производители масла ожидают новый урожай и рассчитывают снизить цены.

Если речь заходит об изготовителях сахара и торговых сетях – переговоров об изменении стоимости продукции после 1 апреля пока нет.

В настоящее время правительством не было обозначено будет ли оно настаивать на продлении соглашения о стабилизации цен или нет.

В конце прошлого года министерство промышленности и торговли, министерство сельского хозяйства РФ, производители, а также торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен, которое коснулось подсолнечного масла и сахара-песка. С 16 декабря их цену у производителей зафиксировали на уровне 95 рублей за литр и 36 рублей за килограмм, в рознице — 110 рублей и 45 рублей соответственно.

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