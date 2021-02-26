РИАМО - 26 фев. Агропромышленный холдинг Дмитровского городского округа Московской области «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» разработал и запустил линейку безлактозных йогуртов, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Для покупателей с непереносимостью лактозы компания «Братья Чебурашкины» запустила новую линейку. В ассортименте безлактозных йогуртов, то есть без молочного сахара, классические сливочные «ложковые» и питьевые йогурты, а также йогурты с фруктовыми и ягодными вкусами. Все новинки имеют короткий срок хранения и умеренную жирность 2,5%», - сказал Сергей Воскресенский.

На предприятии освоили производство безлактозного молока, из которого производится йогурт. Его особенность в том, что в молоко добавляется фермент — биолактаза, который расщепляет лактозу на два компонента — глюкозу и галактозу. Глюкоза делает такое молоко и получаемые из него кисломолочные продукты более сладкими, чем обычные, при этом в продуктах сохраняются все полезные витамины и белки. В 1 литре молока массовая доля лактозы доходит почти до 50 грамм, тогда как в безлактозном молоке – не более 0,1 грамма.

«В месяц предприятие планирует изготавливать и реализовывать более 15 тонн безлактозных йогуртов. В продажу йогурты поступили 25 февраля», - отметил Воскресенский.

Новый продукт изготовлен специально для розничной сети «Азбука вкуса».

«Надеюсь, что покупатели оценят пользу, качество и вкус новых продуктов, в которые мы вкладываем душу. Вся наша продукция проходит строгий контроль качества на всей цепочке от поля до полки», - отметил генеральный директор холдинга Владислав Чебурашкин.