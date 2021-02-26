РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Мусор из контейнеров на улице Сходненской в деревне Путилково подмосковного Красногорска вывезли по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь попросил опустошить контейнеры на площадке возле дома №11.

«Уважаемый гражданин! Спасибо за ваше обращение по вопросу вывоза отходов. По указанному адресу вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что по графику твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, раздельно накопленные – раз в три дня, а крупногабаритные – по заявке УК.

«Дополнительно сообщаем, что содержание контейнерной площадки в чистоте, уборка мелкого мусора и картона в компетенции органов местного самоуправления», - отметил Козлов.

От регоператора он принес извинения за доставленные неудобства.