РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Свыше 9 тысяч жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 9 тысяч красногорцев сделали прививку от коронавируса. В муниципалитете продолжается вакцинация от Covid-19», - говорится в сообщении.

В настоящее время в городском округе действуют девять пунктов вакцинации. Привиться можно в поликлиниках на улице Карбышева, 4, в военном городке Павшино, 2В, на Павшинском бульваре, 9, на улице Октябрьской, 17, на улице Институтской, 9А в поселке Нахабино.

Кроме того, пункты вакцинации открыты на первом этаже ТРЦ «Вегас» и в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 66-м километре МКАД. Также привиться от коронавируса можно в клиниках сети МЕДСИ в поселке Отрадное и на улице Успенской, 5 в Красногорске.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг Московской области или по телефону 122. В день прививки при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

«Чтобы оставить коллективную заявку, можно обратиться напрямую в любую поликлинику или в отдел содействия здравоохранению администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(495)563-44-37», - заключается в материале.

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