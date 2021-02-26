РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки коммунальщики Подмосковья расчистили от снега и наледи более 26 миллионов квадратных метров территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Кроме того, за сутки было обработано реагентами 20,5 миллиона «квадратов» пешеходных дорожек. Вывезено более 16 тысяч кубометров снега. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

«В работе по уборке дворовых и общественных территорий за прошедшие сутки было задействовано более 16,5 тысячи дворников и порядка 1,9 тысячи единиц спецтехники. Проводилась превентивная обработка противоголедными материалами тротуаров и дворовых территорий», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сотрудниками Минблагоустройства Подмосковья и Главного управления Государственного административно-технического надзора региона ежедневно инспектируют территории. 25 февраля ими было выявлено 1157 замечания.

Жителей Подмосковья в пятницу также ожидает гололедица, облачная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха составит 1–6 градусов тепла в дневное время, а ночью местами она опустится до 2 градусов мороза.