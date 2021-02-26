РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, за прошедшие сутки от снега и наледи расчистили около 735 тысяч квадратных метров территорий Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в работе по уборке дворовых и общественных территорий за прошедшие сутки было задействовано более 16,5 тысячи дворников и порядка 1,9 тысячи единиц спецтехники. Проводилась превентивная обработка противоголедными материалами тротуаров и дворовых территорий.

«За прошедшие сутки в городском округе Балашиха от снега и наледи коммунальные службы расчистили 735 тысяч квадратных метров территорий, обработали реагентами 771 тысячу квадратных метров пешеходных дорожек и вывезли более 500 кубометров снега», - говорится в сообщении.

Сотрудниками министерства благоустройства и ГАТН ежедневно инспектируются территории.

Жителей региона в пятницу ля ожидает гололедица, облачная погода с дождем и мокрым снегом. В Подмосковье температура воздуха составит 1–6 градусов тепла в дневное время, а ночью местами до двух градусов мороза.