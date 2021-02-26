РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В 2021 году 65 пар городского округа Мытищи получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщается в Instagram-аккаунте управления соцзащиты Мытищ.

​Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

«С начала года 65 подмосковных пар из городского округа Мытищи получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в любом МФЦ города.