РИАМО - 26 фев. В Подмосковье перед судом предстанут экс-сотрудница полиции и трое ее соучастников, все они обвиняются в краже в крупном размере и покушении на кражу группой лиц с причинением значительного размера, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что обвиняемая, являясь сотрудником полиции, злоупотребила своими должностными полномочиями и получила из базы данных сведения о трех автотранспортных средствах, которые в дальнейшем использовала в целях их хищения», – говорится в сообщении.

Далее задержанная вступила в сговор с тремя мужчинами, они вместе разработали схему хищения машин и украли два автомобиля, один из которых продали.

В настоящее время похищенное имущество обнаружено и изъято. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.