РИАМО - 26 фев. В Подмосковье перед судом предстанут экс-сотрудница полиции и трое ее соучастников, все они обвиняются в краже в крупном размере и покушении на кражу группой лиц с причинением значительного размера, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.
Далее задержанная вступила в сговор с тремя мужчинами, они вместе разработали схему хищения машин и украли два автомобиля, один из которых продали.
В настоящее время похищенное имущество обнаружено и изъято. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.
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