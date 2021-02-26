РИАМО - 26 фев. В рамках муниципального экологического проекта TrashBack в сети магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» подмосковного Реутова установили специальные аппараты с искусственным интеллектом — фандоматы для сбора пластикового, стеклянного и алюминиевого мусора на переработку, сообщает пресс-служба главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове появился еще один способ для сохранения экологического состояния городской среды. В магазинах сети «ВкусВилл» установили фандоматы – роботизированные агрегаты, выменивающие возвратные пластиковые и стеклянные бутылки, а также банки из алюминия у жителей в обмен на скидку в гастроном, где стоит терминал. Аппараты для раздельного сбора отходов установили в магазинах на улицах Ленина, дом 10 и Комсомольской, дом 18», - отмечается в сообщении.

Фандомат автоматически распознает ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и бутылки из темного стекла. Все остальные существующие аппараты принимают только первые два вида упаковки. Другая важнейшая деталь заключается в том, что устройство принимает и смятую емкость, и тару без или с поврежденным штрих-кодом — ни один другой фандомат в мире этого не умеет, утверждает команда проекта TrashBack.

За каждый возврат фандомат начисляют на бонусную карточку покупателя по 50 копеек за каждую сданную бутылку или банку. В первые дни работы устройством воспользовалось более 100 человек, они сдали свыше 900 упаковок на переработку.

«Такой запрос у наших жителей действительно есть. Внедрив раздельный сбор ТКО, мы должны идти дальше – максимально использовать вторсырье для переработки. Опыт показывает, что люди готовы принимать участие в подобных мероприятиях, особенно при наличии дополнительной мотивации. Для реализации мусорной реформы важно повышать экологическую грамотность населения и мотивировать жителей нашего города на раздельный сбор. Таким образом автоматически снизится объем смешанного мусора, который регулярно вывозится на свалки», - рассказал Каторов.

Реализуемый в Реутове проект TrashBack направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора. Он был запущен в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе также систему трекинга пакетов с отходами и мотивации жителей за раздельный сбор мусора.