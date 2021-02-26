РИАМО - 26 фев. На трассе Лотошино-Суворово-Клин произошло столкновение трех легковушек, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 82-м километре автодороги Лотошино-Суворово-Клин произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия один человек погиб и двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.