РИАМО - 26 фев. Более 40 тысяч москвичей смогут получить социальную помощь благодаря сотрудничеству властей города и некоммерческих организаций, на помощь могут рассчитывать дети-сироты, люди, попавшие в тяжелую ситуацию, инвалиды и многодетные семьи, говорится в сообщении пресс-службы социального комплекса столицы.

«Мы высоко ценим работу наших коллег из НКО. Наше тесное взаимодействие позволяет не просто помочь человеку в решении его проблемы, но и окружить его заботой и вниманием. Среди них дети-сироты, москвичи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Такая дополнительная поддержка стала возможной за счет конкурса грантов», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждый год департамент труда и социальной защиты населения столицы проводит конкурс для некоммерческих организаций. Грантовый фонд составляет 400 миллионов рублей.

Это позволяет организациям найти финансирование на свои социальные проекты. Также в прошлом году департамент передал 50 новых помещений для работы НКО.

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