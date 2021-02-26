РИАМО – 26 фев. В Госдуме РФ предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний в жилых домах в первый год их работы, пишет в пятницу газета «Известия».

Идею озвучила зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко, ее поддержали в комитете нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.

«Согласно Жилищному кодексу, договор с управляющей компанией заключается на срок от года до пяти лет. При этом допускается проведение собрания жильцов по поводу ее смены в любое время», - отмечается в публикации.

Этот пробел в законодательстве позволяет недобросовестным компаниям манипулировать жителями, давая громкие обещаний за небольшие деньги. Однако по факту обязательства не выполняются.

Зачастую случается, что одна компания призывает отказаться от услуг другой, которая работает вполне добросовестно.

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