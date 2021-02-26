РИАМО - 26 фев. Ученые в РФ выяснили, что коронавирус может провоцировать патологии сетчатки глаза, у некоторых переболевших зафиксировали падение зрения на одну-две единицы, пишет в пятницу газета «Известия».

«Также у переболевших наблюдаются такие симптомы, как спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва», - отмечается в публикации.

То, что коронавирус способен вызывать нарушения зрительной системы, подтверждает и заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.

«Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки. Они проявляются <...> воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции», — сказала Тахчиди.

Она подчеркнула, что воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, а также в виде изменений на сетчатке глаза.

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