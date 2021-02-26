РИАМО - 26 фев. В Москве за прошедшие сутки выпало около трех миллиметров осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ за прошлую ночь выпало 0,8 миллиметра осадков, в Тушине — миллиметр, на Балчуге — миллиметр. Это была морось — осадки, выпадающие из тумана. Вчерашним днем осадки разнились — на ВДНХ было всего 0,1 миллиметра. В Измайлово больше всего — около двух миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что, несмотря на растущее тепло, высота снежного покрова сохраняется. На ВДНХ высота снега составляет 54 сантиметра, в Тушине - 56 сантиметров.

​Месячная норма осадков для столицы составляет 36 миллиметров.

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