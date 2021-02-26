РИАМО - 26 фев. Строительство дорог и сооружений Южной рокады в Москве выполнено более чем на 50%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. К настоящему времени построено три отрезка магистрали, еще на четырех ведутся активные работы, а по двум - прорабатываются проекты. В целом готовность Южной рокады составляет 51%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас рабочие строят транспортные объекты на участках от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский парк до МКАД. Также параллельно с этим идет ремонт на участках Донецкой улицы от Курьяновской набережной до Подольской улицы и на участке МКАД от Каширского до Бесединского шоссе.

В скором времени завершится проектирование участков между Кантемировской и Каспийской улицами, а также транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Южная рокада — одна из четырех новых хордовых магистралей. Протяженность трассы составит около 40 километров, а с учетом развязок и дублеров — примерно 65 километров. На ближайшие три года это приоритетный объект в строительстве для властей Москвы.

Она пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные дороги города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.