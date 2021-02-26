РИАМО - 26 фев. 34-летнего жителя Егорьевска, которого подозревают в серии краж, задержали полицейские по городскому округу Коломна, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении спортивного магазина, расположенного на улице Зайцева, выбрал куртку и проследовал в примерочную. Используя отвертку, он снял с нее защитный магнитный датчик, надел на себя, а сверху – свою одежду и, не оплатив товар, покинул торговую точку», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в настоящее время есть все основания полагать, что подозреваемый может быть причастен еще к двум кражам которые происходили в данном магазине.

Петрова отметила, что по словам мужчины, ворованные вещи он продал, выручил с них деньги и потратил на личные нужды.

Правоохранители задержали мужчину при попытке очередного преступления после того, как изучили записи с камер видеонаблюдения.

В отношении мужчины, который находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждены уголовные дела.