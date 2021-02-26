РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Жители подмосковных Люберец смогут послушать аудиосказку «Красная Шапочка» онлайн в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 26 февраля, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на мероприятия. В 12:00 начнется аудиосказка «Красная Шапочка». Присоединиться к мероприятию можно на странице КДЦ в Instagram, - говорится в сообщении.

В 16:00 стартует танцевальная программа для детей «В гостях у домовенка Кузи». Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Вход по предварительной записи по телефону: 8 (495) 501-41-88.