РИАМО - 26 фев. Число привившихся от коронавирусной инфекции в Московской области превысило 250 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V». При этом вакцинация бесплатная.

«Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация от коронавируса проходила максимально удобно и доступно для жителей. Чтобы сделать прививку, можно обратиться в пункты вакцинации в поликлиниках – их открыто более 200», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она отметила, что также сделать прививку можно в пунктах в торговых центрах или мобильных комплексах. Для этого даже не нужна предварительная запись.

Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в регионе можно найти на тематическом сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.