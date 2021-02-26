РИАМО - 26 фев. Проверка назначена по факту смерти женщины и ее новорожденной дочки, которые умерли после родов в домашних условиях, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что 38-летняя женщина родила ребенка в ванной комнате квартиры вечером 25 февраля.

«В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались», - говорится в сообщении.

В ходе проверки назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти роженицы и младенца. По результатам примут процессуальное решение.