РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Пробка длиной порядка 2 километров образовалась на выезде из микрорайона Восточный (Цемянка) в подмосковном Подольскe утром в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В микрорайоне Восточный единственный заезд и выезд на Цементном проезде активно используют фуры.

По данным сервиса, на 11:18 на Цементном проезде на выезде на проспект Юных Ленинцев в Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от остановки «Завод ВМС» до выезда на проспект Юных Ленинцев, на железнодорожном переезде и на самом проспекте как в сторону Москвы, так и Подольска. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

По словам очевидцев, на остановках общественного транспорта также скопилось большое количество людей, которые не могут уехать из-за того, что не ходят автобусы.

Также пробки образовались на проспекте Ленина, улицах Кирова, Большой Серпуховской, Комсомольской, Индустриальной и других.