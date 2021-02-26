РИАМО - 26 фев. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение УФАС России по Подмосковью о нарушении АО «Мособлгаз» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», – говорится в сообщении.

Ранее в управление обратилось ООО «Эй Би Си Урал Архив», которое пожаловалось на действия АО «Мособлгаз» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по внеофисному хранению и упорядочению управленческих документов заказчика посредством проведения открытого конкурса в электронной форме.

После того, как управление рассмотрело жалобу, оно вынесло решение о нарушении АО «Мособлгаз» закона о закупках. Затем компания, которая не согласилась с названным решением, обратилась в суд, который и признал решение управления законным.