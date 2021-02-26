РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 фев. Почти 70 пар из подмосковного Дзержинского получили в 2020 году выплаты к юбилею совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы управления социальной защиты населения.

«В 2020 году 66 подмосковных пар из горокруга Дзержинский получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала начальник Лыткаринского управления социальной защиты населения Ирина Тренева.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет – шесть тысяч рублей, 60 лет – семь тысяч рублей, 65 лет – восемь тысяч рублей, 70 лет и более – девять тысяч рублей.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

«С начала 2021 года указанной мерой соцподдержки уже воспользовались девять дзержинских семей», - уточнила Тренева.

Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в Лыткаринское окружное управление социальной защиты населения по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №7А или в МФЦ города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 551-16-77.