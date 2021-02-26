РИАМО – 26 фев. Правоохранители назначили проверку после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского и его друга, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на столичной парковке на Комсомольском проспекте поздно вечером 25 февраля. На музыканта и его друга напали порядка пяти человек, которые ходили по парковке и просили милостыню.

«По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

В группе «Машина времени» трубач Александр Дитковский выступает в качестве приглашенного музыканта.