РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Благотворительный турнир по футболу в поддержку маленького жителя Балашихи Артема Рогова с редким генетическим заболеванием проведут в городском округе 14 марта, собранные средства пойдут на госпитализацию и лечение мальчика, сообщается на странице Досугово-профилактического центра(ДПЦ) «Семья» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 14 марта в 10:00 на большом футбольном манеже спортивного стадиона «Метеор» в Балашихе. Оно состоится при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа и МБУ «ДПЦ «Семья».

«Приглашаем команды предприятий, организаций, а также всех любителей футбола принять участие в Благотворительном турнире в поддержку маленького жителя Балашихи Артема Рогова. У него редкое генетическое заболевание - болезнь Канавана, требуется дорогостоящее лечение и госпитализация. На данный момент на госпитализацию необходимо собрать больше трех миллионов рублей!» - говорится в сообщении.

Также во время турнира можно оставить любое пожертвование для мальчика. Подать заявку на турнир и узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (495) 008-15-67.

Адрес стадиона «Метеор»: Балашиха, улица Победы, 1.