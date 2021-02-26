РИАМО - 26 фев. На 2-й улице Машиностроения на юго-востоке столицы загорелся грузовик, из-за этого было ограничено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел у дома №32, корпус 7 по 2-й улице Машиностроения.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

Из-за инцидента движение перекрывалось по 2-й улице Машиностроения в сторону Шарикоподшипниковской.