РИАМО - 26 фев. На дорогах в Подмосковье ожидается образование гололедицы, автомобилистам следует быть внимательными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

«Не стоит забывать, что в связи с потеплением на некоторых участках дорог возможно уплотнение снежного покрова: сначала верхние слои снега будут таять, а потом подмерзать. Движение на больших скоростях не даст оперативно среагировать на поворотах — автомобиль может занести, а это может привести к аварии и ее тяжелым последствиям», – говорится в сообщении.

На текущий момент в регионе с целью обеспечения безопасного и комфортного движения в уборке и очистке дорог, дворов, а также общественных пространств задействовали свыше 3,1 тысячи единиц специальной техники и свыше 8,4 тысячи дорожных рабочих и дворников.

В министерстве подчеркнули, что зимой необходимо ездить плавно, выбирать оптимальный скоростной режим, а также соблюдать дистанцию между автомобилями.