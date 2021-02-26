РИАМО - 26 фев. На дорогах в Подмосковье ожидается образование гололедицы, автомобилистам следует быть внимательными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На текущий момент в регионе с целью обеспечения безопасного и комфортного движения в уборке и очистке дорог, дворов, а также общественных пространств задействовали свыше 3,1 тысячи единиц специальной техники и свыше 8,4 тысячи дорожных рабочих и дворников.
В министерстве подчеркнули, что зимой необходимо ездить плавно, выбирать оптимальный скоростной режим, а также соблюдать дистанцию между автомобилями.
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