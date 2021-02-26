РИАМО - 26 фев. Новый электронный сервис на портале госуслуг Подмосковья заработал для пользователей, которые могут узнать тип своей учетной записи госуслуг ЕСИА в один клик, а также познакомиться с уровнем доступа к федеральным и региональным госуслугам и сервисам, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Учетная запись ЕСИА дает жителям единый доступ к разным государственным сервисам и интернет-ресурсам. Узнать, какой тип учетной записи используется, теперь можно в один клик на портале госуслуг Московской области», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что с помощью упрощенной записи пользователи могут получить доступ к справочной информации, а посредством стандартной – воспользоваться ограниченным числом услуг. Подтвержденная запись дает пользователю доступ к 198 услугам на областном портале, свыше 400 сервисам на федеральном портале и ко всем функциям портала «Добродел». Таким образом, от учетной записи зависит набор возможных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать окно «Узнать тип моей учетной записи ЕСИА», далее в разделе «Сервисы» нажать на кнопку «Проверить» и авторизоваться. Тип учетной записи будет указан во всплывающем окне. Проверить тип учетной записи можно по ссылке на областном портале госуслуг.

На сегодняшний день учетную запись ЕСИА имеют уже 3,5 миллиона жителей Подмосковья. В 2020 году на региональном портале оказали 4,3 миллиона услуг.

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