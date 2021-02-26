РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи картинная галерея провела 11 выставок, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Одним из условий выполнения президентского национального проекта «Культура» является увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% к 2024 году по сравнению с 2017-м. Этот показатель в округе достигается за счет повышения качества и доступности услуг культуры, усиливается организация и проведение фестивалей, выставок и творческих проектов.

«Мытищинская картинная галерея за 2020 год во время пандемии коронавируса провела 11 выставок. Одну из последних выставок «Территория чувств» посетило около 500 человек, всего проведено три экскурсии и один демонстрационный мастер-класс с участницей выставки. Мастер-класс провела скульптор Валентина Кузнецова», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что пока картинная галерея была закрыта для посещений в связи с ограничительными мерами в Подмосковье, работа кипела в социальных сетях галереи. Было проведено более 10 онлайн-обзоров выставки, которые набрали более 2500 просмотров.

«Сразу после снятия ограничений, но с соблюдением всех санитарных норм и правил, выставочные залы галереи снова наполнились благодарными посетителями», - отметил Азаров.