РИАМО - 26 фев. В павильоне Московских центральных диаметров в столице организуют онлайн-лекцию проекта «Транспортные субботы» для школьников, лекция пройдет 27 февраля в 11:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Транспортные субботы» приглашает школьников на лекцию, которая будет транслироваться онлайн из павильона МЦД. Варвара Лазуткина, начальник управления по новым продуктам и технологиям Российского университета транспорта, расскажет о перспективных транспортных специальностях и актуальных проектах университета», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте городского образовательного проекта «Субботы московского школьника» и получить ссылку на трансляцию.

До пандемии лекции проекта «Транспортные субботы» проходили в павильоне МЦД у Киевского вокзала, но в этом году было принято решение проводить лекции в онлайн-формате.