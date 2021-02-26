РИАМО - 26 фев. В павильоне Московских центральных диаметров в столице организуют онлайн-лекцию проекта «Транспортные субботы» для школьников, лекция пройдет 27 февраля в 11:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте городского образовательного проекта «Субботы московского школьника» и получить ссылку на трансляцию.
До пандемии лекции проекта «Транспортные субботы» проходили в павильоне МЦД у Киевского вокзала, но в этом году было принято решение проводить лекции в онлайн-формате.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии