РИАМО - 26 фев. За последние стуки в Москве вылечили еще 2423 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

«В столице выздоровело еще 2432 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 893 871», - говорится в сообщении.

Также за сутки в столице выявили еще 1336 новых случаев заражения, госпитализировали 788 человек, 44 пациента скончались.

В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.